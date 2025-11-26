दहशत माजवणाऱ्यास नसरापूरकरांचा दणका
नसरापूर, ता. २६ : नसरापूर (ता. भोर) येथे भरधाव जाणाऱ्या दुचाकीस्वाराला नागरिकांनी हटकल्याने दुचाकीस्वाराने एक कोयता व सुरा हवेत फिरवून एकाला मारहाण करत दहशत माजवली. वेळीच नागरिकांनी पकडून आरोपीला राजगड पोलिसांच्या ताब्यात दिले. स्वप्निल विजय जाधव (रा. कळवा, नवी मुंबई; सध्या रा. जांभळी, ता. भोर), असे आरोपीचे नाव आहे.
याबाबत राहुल अंकुश खुटवड यांनी राजगड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. त्यानुसार मंगळवारी (ता. २५) नसरापूर येथे सकाळी अकरा वाजण्याचा सुमारास चेलाडी- नसरापूर रस्त्यावर स्वप्निल जाधव हा भरधाव दुचाकी पळवत होता. यावेळी फिर्यादी राहुल यांनी त्याला थांबवून सांगितले की, शालेय विद्यार्थी, नागरिकांची रस्त्यावर वर्दळ आहे. वाहन हळू चालव, अपघात होईल. या कारणावरून चिडून स्वप्निल याने राहुल व इतर लोकांना शिवीगाळ व दमदाटी करून कोयता व सत्तूर हवेत फिरवून दहशत निर्माण केली. यावेळी थांबलेल्या लोकांची पळापळ झाली. फिर्यादीने आरडाओरडा केल्याने लिंबाजी कोळपे, काळूराम रसाळ, अक्षय खंडाळकर, तेजस खुटवड, चंद्रकांत लांडे यांनी स्वप्निल याला पकडले व पोलिसांच्या ताब्यात दिले. राजगड पोलिसांनी स्वप्निल याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्याच्याकडील एम.एच ०४ जे डब्ल्यु ०८४७ या क्रमांकाची दुचाकी व हत्यार जप्त केले. पुढील तपास पोलिस हवालदार औदुंबर अडवाल करत आहेत.
