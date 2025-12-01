गुंजवणेमधून नारायणपूरला पालखी सोहळा
नसरापूर, ता. १ : नारायणपूर येथील दत्तजयंती सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी भोर आणि राजगड तालुक्यातील दत्तसेवेकरी मंडळाच्या वतीने दरवर्षी होणाऱ्या पायी दिंडी पालखी आणि ज्योत सोहळ्याचा प्रारंभ सोमवारी (ता. १) राजगड किल्ला पायथा गुंजवणे येथून करण्यात आला.
बुधवारी (ता. ३) नारायणपूर येथे होणाऱ्या दत्तजयंती सोहळ्यास भोर राजगड परिसरातील दत्तभक्त दत्तसेवेकरी पायी दिंडी पालखी आणि ज्योत सोहळ्याचे प्रस्थान किल्ले राजगड येथील पद्मावती मंदिर, शिवमंदिरात अभिषेक करत ज्योत प्रज्वलित करून करण्यात आला. पायथा गुंजवणे येथे राजगडचे गटविकास अधिकारी संजय ढमाळ व वेल्हे पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक किशोर शेवते आदी मान्यवरांच्या हस्ते पालखी पूजा आणि आरती करून नारायणपुरकडे प्रस्थान करण्यात आले. यावेळी दिनकर सरपाले, अमोल नलावडे, बाळासाहेब रसाळ, शिवाजी जाधव, रामनाना सरपाले यांच्यासह अनेक दत्तसेवेकरी उपस्थित होते.
करंजावणे येथून मंगळवारी (ता. २) पालखी सकाळी मार्गस्थ होऊन कोळवडी, कुरंगवडी फाटा येथे चांगदेव मसुरकर यांच्या वतीने चहा अल्पोपाहार होऊन दुपारी माळेगाव (ता. भोर) येथे लहू शेलार, संतोष सोंडकर यांच्या वतीने दत्त सेवेकऱ्यांना दुपारचे जेवण देण्यात येणार आहे. दुपारी विश्रांती नंतर या पायीवारीचा मुक्काम कापुरव्होळ येथील अमृता गार्डन येथे होणार आहे. बुधवार (ता. ३) सकाळी कापुरव्होळ येथून प्रस्थान होऊन दुपारी चिव्हेवाडी (ता. पुरंदर) येथील ग्रामस्थांच्या वतीने भोजन दिले जाणार आहे. दुपारी एक वाजता पालखी नारायणपूर येथे दिंडीचे स्वागत होऊन तेथे सायंकाळी साडेसात वाजता होणाऱ्या दत्तजन्म सोहळ्यात सर्व पायी दत्तसेवेकरी सहभागी होणार आहेत.
