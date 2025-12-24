केळवडे येथील कंपनीतून आठ लाख रुपयांची चोरी
नसरापूर, ता.२४ : केळवडे (ता.भोर) येथील प्रथम टेक्नॉलॉजीस या कंपनीच्या कार्यालयात चोरट्यांनी प्रवेश केला व भारतीय तसेच परदेशी चलनातील एकूण आठ लाख ३२ हजार ४९५ रुपये रकमेची चोरी केली आहे. याबाबत राजगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
कंपनीचे व्यवस्थापक संदीप जाधव (वय ३७) यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. ही घटना सोमवार (ता.२२) सायंकाळ ते मंगळवार (ता.२३) सकाळी पावणे आठ वाजण्याच्या दरम्यान घडली. अज्ञाताने कार्यालयातील भारतीय चलनातील रोख चार लाख ४५ हजार ५०० रुपये त्याच बरोबर २३० रुपयांच्या नोटा, तसेच २ लाख ४३ हजार ४९७ रुपये दराचे २७१४ अमेरिकन डॉलरसह अन्य देशांतील चलनी नोटा असे एकूण आठ लाख ३२ हजार ४९५ रोख रकमेची चोरी केली आहे. दरम्यान, महिला पोलिस हवालदार प्रमिला निकम पुढील तपास करत आहेत
