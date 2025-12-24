बेकायदा होर्डिंग्जप्रकरणी एकावर गुन्हा दाखल
नसरापूर, ता. २४ : संगमनेर (ता. भोर) ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत माळवाडी बसस्थानक परिसरात ग्रामपंचायतीची कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृत होर्डिंग फ्लेक्स लावून विद्रूपीकरण केल्याबद्दल ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या वतीने एकावर गुन्हा दाखल केला आहे.
संगमनेर ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायत अधिकारी शहाजहान बाणदार (वय ५४, रा. भोलावडे, ता. भोर) यांनी याबाबत राजगड पोलिस ठाण्यात मारुती रामभाऊ विर (रा. संगमनेर, ता. भोर) यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. त्यामध्ये संगमनेर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत कापूरहोळ-भोर रस्त्यावर माळवाडी बसस्थानकाच्या चौकात मारुती विर यांनी ग्रामपंचायत व इतर कोणत्याही विभागाची परवानगी न काढता अनधिकृतपणे होर्डिंग फ्लेक्स लावून परिसराचे विद्रुपीकरण केले. यामुळे येथून येणाऱ्या जाणाऱ्या व बसस्थानकावर उभ्या राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे, म्हणून हे होर्डिंग लावणारे मारुती विर यांच्या विरोधात महाराष्ट्र विद्रूपीकरण प्रतिबंध कायद्यानुसार तक्रार दाखल केली आहे. याबाबत मारुती विर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास पोलिस हवालदार राहुल कोल्हे करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.