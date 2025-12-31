मद्यधुंद मोटारचालकाने मायलेकास चिरडले
नसरापूर, ता. ३१ : भोर कापुरव्होळ रस्त्यावरील कासुर्डी गु. मा. येथे भरदुपारी मद्यधुंद मोटारचालकाने दुचाकीसह रस्त्याच्याकडेला उभ्या असलेल्या मायलेकाला चिरडले. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला आहे. मोटारचालकास राजगड पोलिसांनी अटक केली आहे. दरम्यान, सरत्या वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी एका भीषण अपघाताने भोर तालुका हळहळला.
नंदा लक्ष्मण धावले (वय ५५), अमृत लक्ष्मण धावले (वय २७) असे मृत्यू झालेल्या मायलेकाचे नाव आहे. स्वप्नील सुनील पठारे(वय ३७ रा. तुकाराम नगर, खराडी, पुणे) असे अटक करण्यात आलेल्या मोटारचालकाचे नाव आहे. तर संतोष रामचंद्र धावले (वय ४७, रा. तेलवडी) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, बुधवारी (ता. ३१) दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास अमृत धावले त्याची आई नंदा यांच्यासह दुचाकी (क्र. एमएच १२ पीव्ही ८०८९) वरून शेताकडे जात असताना शेताजवळ रस्त्याच्याकडेला दुचाकीसह थांबले होते. त्यावेळी समोरून भरधाव कापुरव्होळ बाजूकडे निघालेल्या मोटारी (क्र. एमएच १२ व्हीएन ०१०१) ने धावले यांच्या दुचाकीला जोरदार ठोकर मारली. यामध्ये मायलेक दोघेही गंभीर जखमी झाले. परिसरातील नागरिकांनी तातडीने दोघांना नसरापूर येथील खासगी रुग्णालयात नेले; परंतु उपचारा दरम्यान त्या दोघांचा मृत्यू झाला.
अपघात स्थळी दुचाकीबरोबर मोटारीचे देखील मोठे नुकसान झाले आहे. मोटारीमध्ये दारुच्या बाटल्या, खाण्याचे पदार्थ, सिगारेटचे पाकिटे आढळली. मोटारीमधील चालकासह त्याचे मित्र मद्यधुंद अवस्थेत होते, अशी माहिती अपघातस्थळी असलेल्या प्रत्यक्षदर्शीनी दिली. मोटारीमधील एका व्यक्तीकडून माहिती घेतली असता मोटारचालक व तिघे मित्र असे मिळून भोर भाटघर धरणक्षेत्रातील एका गावच्या फार्महाउसवर पार्टी करून ते पुन्हा पुण्याकडे निघाले होते या दरम्यान हा अपघात झाला. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक तुकाराम राठोड करत आहेत.
वैद्यकीय तपासणी होत नाही तोपर्यंत...
अपघाती मृत्यूनंतर मृतदेह भोर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी नेण्यात आले. जो पर्यंत मोटारचालक आरोपीची नशाकेल्याप्रकरणी वैद्यकीय तपासणी होत नाही तोपर्यंत मृतदेहाच्या उत्तरीय तपासणीस नातेवाईक व नागरिकांनी नकार दिल्याने काहीकाळ तणाव निर्माण झाला होता. पोलिसांनी आरोपीला तपासणी करण्यासाठी रुग्णालयात दाखल करून तपासणी केल्यावर नागरिक शांत झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.