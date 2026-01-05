नसरापुरातील शिबिरात ५६ जणांचे रक्तदान
नसरापूर, ता. ५ ः रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज संस्था यांच्या प्रेरणेतून जीवनदान महाकुंभ २०२६अंतर्गत नसरापूर (ता. भोर) येथे आयोजित रक्तदान शिबिरात ५६ जणांनी रक्तदान केले.
नसरापूर येथील स्वप्नलोक सोसायटी सभागृहात आयोजित या शिबिराचे उद्घाटन भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष जीवन कोंडे, नसरापूरच्या सरपंच उषा कदम, कामथडीच्या सरपंच निता इंगुळकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी नरेंद्र महाराज संस्थेचे तालुका प्रमुख भरत कुडले, महिला प्रमुख सुनिता पांगारे, अशोक खोपडे, अशोक साठे, हनुमंत शिरगावकर, दीपक कुडले, संजय जाधव, लहू पांगारे आदी उपस्थित होते.
पुण्यातील जहांगिर हॉस्पिटलच्या रक्तपेढीने रक्तसंकलन केले. प्रत्येक रक्तदात्याचा रक्तपेढी तसेच नरेंद्र महाराज संस्थेच्या वतीने सन्मानपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला.
