सूर्यवंशी अन् भोरडे ठरल्या ॲक्टिवा स्कूटर विजेत्या
नसरापूर, ता. १२ ः नायगाव (ता. भोर) येथे आयोजित महिलांच्या होम मिनिस्टर कार्यक्रमातील लकी ड्रॉ स्पर्धेत जयश्री नागनाथ सूर्यवंशी (रा. नसरापूर-पवारवाडी) व श्रावणी संदिप भोरडे (रा. वरवे) या दोघी अॅक्टिव्हा स्कूटरच्या विजेत्या ठरल्या, तर इतर ४९ महिलांनी लकी ड्रॉद्वारे विविध बक्षिसे जिंकली. तसेच, कार्यक्रमातील अंतिम फेरीच्या विजेत्या दहा महिलांना पैठणी साड्या देत उपस्थित प्रत्येक महिलेला आकर्षक भेटवस्तू देण्यात आली.
मकरसंक्रांतीच्या निमित्ताने रविवारी (ता. ११) नवसह्याद्री शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष पोपटराव सुके व वेळु (ता.भोर) गावचे माजी सरपंच ज्ञानेश्वर पांगारे यांनी संयुक्तपणे होम मिनिस्टर कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यास नसरापूर, वेळु परिसरातील महिलांनी मोठा प्रतिसाद दिला. बिगबॉस फेम अभिनेत्री जान्हवी किल्लेदार, कॉमेडीचा तडका फेम ओम यादव यांनी कार्यक्रमाचे प्रभावी सूत्रसंचालन करीत उपस्थितांना तीन तास खिळवून ठेवले.
लकी ड्रॉमध्ये, प्रथम विजेत्या क्रमांकासाठी दोन अॅक्टिव्हा स्कूटरसह द्वितीय क्रमांकासाठी १० एलईडी टीव्ही, तृतीय क्रमांकासाठी १० फ्रिज, चतुर्थ क्रमांकासाठी १० वॉशिंग मशिन, पाचव्या क्रमांकासाठी ९ ओव्हन व सहाव्या क्रमांकासाठी १० पीठ गिरणी अशी बक्षिसे होती.
लोकांच्या चेहऱ्यावर आनंद निर्माण करणे हे फार मोठे काम असून आयोजक पोपटराव सुके व ज्ञानेश्वर शिंदे यांनी आज हजारो महिलांना या कार्यक्रमाद्वारे आनंद दिला आहे. त्यांचा चांगला आशीर्वाद या दोघांना निश्चित मिळेल, असा विश्वास अभिनेत्री जान्हवी किल्लेदार यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला.
कार्यक्रमास सुनंदा सुके, रेश्मा पांगारे या उपस्थित होत्या. पोपटराव सुके यांनी यावेळी सर्वांचे स्वागत करीत रोजच्या कामाच्या व्यापातून महिलांना थोडा विरंगुळा लाभल्याचे समाधान व्यक्त केले. ज्ञानेश्वर पांगारे यांनी कार्यक्रमात उपस्थित महिलांसह कलाकारांचे आभार मानले. कार्यक्रमाला ये-जा करण्यासाठी सर्व महिलांना बसची व्यवस्था तसेच कार्यक्रमानंतर भोजनाची व्यवस्था आयोजकांच्या वतीने करण्यात आली होती. विठ्ठल पवार यांनी सूत्रसंचालन केले.
