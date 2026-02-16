नसरापुरात भाविकांसाठी ताक, पाण्याचे वाटप
नसरापूर, ता. १५ : महाशिवरात्रीनिमित्त बनेश्वर मंदिरात सुमारे लाखभर भाविकांनी दर्शन घेतले. या भाविकांना नसरापूर ग्रामस्थांनी मोफत ताक, शुध्द पिण्याचे पाणी तसेच प्रसादाचे वाटप केले.
उन्हाच्या झळा सुसह्य होण्यासाठी नसरापूर ते चेलाडी रस्त्यावर सोपानकाका बँकेच्यासमोर ग्रामस्थ अनिल कोंडे, निवृत्त सैनिक साधुराम जगताप, नारायण बोरगे, प्रभाकर गायकवाड, सागर झांजे, तानाजी फडतरे, संभाजी फडतरे, मीरा शेलार, राधा कोंडे, अंकिता गायकवाड व हर्षल जगताप यांनी दिवसभर हजारो भाविकांना मोफत ताकाचे वाटप केले.
नसरापूर एसटी बसथांब्याजवळ डॉ. श्याम दलाल त्यांचे चिरंजीव डॉ. पुष्कर दलाल यांनी देखील सर्व भाविकांसाठी ताकाचे वाटप केले. यावेळी राजतोरण प्रतिष्ठानचे राहुल देशपांडे, सेवक अमोल जगताप उपस्थित होते. मंदिर परिसरातील रस्त्यावर अग्निहोत्र सेवा मंडळाच्या वतीने देखील मोफत ताक व पाण्याचे वाटप केले. अग्निहोत्र सेवा मंडळाच्या वतीने अध्यक्ष दत्तात्रेय वाल्हेकर व त्यांचे सहकारी दरवर्षी हा उपक्रम राबवतात.
मंदिरात देखील देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने सकाळी नागरिकांना खजूर व खिचडीचे वाटप केले. या आदरातिथ्याबद्दल अनेक भाविकांनी समाधान व्यक्त केले.
06189
