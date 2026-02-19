गुंजवणीचा वाघ प्रतिष्ठानकडून मोफत भोजन, अल्पोपाहार
नसरापूर, ता. १९ ः राजगड तालुक्यातील राजगड व तोरणा किल्ल्यावरून शिवजयंतीसाठी शिवज्योत प्रज्वलित करून धावत आपल्या गावाकडे निघालेल्या महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यातील शिवभक्तांना रात्रीच्यावेळी चहा, अल्पोपाहार व मोफत जेवण उपलब्ध करण्याचे काम जांभळी (ता. भोर) येथील गुंजवणीचा वाघ प्रतिष्ठानच्या वतीने करण्यात आले.
दरवर्षी शिवजयंतीच्या एक दिवस अगोदर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यामधून हजारो युवक- युवती राजगड व तोरणा किल्ल्यावर शिवज्योत प्रज्वलित करून धावत आपआपल्या गावाकडे जात असतात. यादरम्यान, उन्हामुळे रात्री प्रवास करणाऱ्या शिवभक्तांना रात्रीच्यावेळी कुठेही चहा, अल्पोपाहार व जेवण मिळत नाही. ही गैरसोय लक्षात घेऊन प्रतिष्ठानच्या वतीने जांभळी येथे नसरापूर- वेल्हे मार्गावर गेल्या तीन वर्षांपासून शिवजयंतीच्या आदल्या दिवासापासून शिवभक्तांसाठी मोफत चहा, अल्पोपाहार व जेवणाची सुविधा देण्यात येत आहे.
यावर्षी येथील हॉटेल जगदंब येथे प्रतिष्ठानच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी मिळून शिवभक्तांचे स्वागत करत त्यांना रात्रीच्यावेळी भोजनाची व्यवस्था केली. त्यासाठी रात्रभर सर्व कार्यकर्ते उपस्थित राहून हॉटेलच्या प्रांगणात स्वयंपाकासाठी भट्टी लावून उपस्थित असतात. शिवभक्तांची सेवा हिच आमची शिवजयंती, असे म्हणत प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते रात्रभर जागून सेवा देत असतात. ही मदत फार महत्त्वाची ठरते, अशी प्रतिक्रिया छावा ग्रुप सातकी आंधळी (ता, मान, जि. सातारा) यांनी व्यक्त केली. हा उपक्रम तिथीनुसार येणाऱ्या शिवजयंतीला म्हणजे ५ व ६ मार्च रोजी देखील राबवण्यात येणार असल्याचे प्रतिष्ठानच्यावतीने सांगण्यात आले.
