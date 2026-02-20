दुभाजक ओलांडून टेम्पोची ट्रकला धडक
नसरापूर, ता. २० : पुणे- सातारा महामार्गावर हरिश्चंद्री (ता. भोर) येथे शुक्रवारी (ता. २०) पहाटे एक वाजण्याच्या सुमारास भरधाव टेम्पो रस्तादुभाजक ओलांडून समोरील लेनवर जाऊन समोरून येणाऱ्या ट्रकला जोरात धडकला. या अपघातामध्ये टेम्पोमधील एका तरुणाचा मृत्यू झाला, तर तिघे जखमी झाले.
श्रेयस बाळू साळवे (वय १९, रा. धावडवाडी, ता. खंडाळा, जि. सातारा) या तरुणाचा या अपघातात मृत्यू झाला, तर टेम्पो चालक अक्षय बापू सकटे (वय २९, रा. धनगरवाडी, ता. खंडाळा) ट्रक चालक फरीद महंमद, ट्रक क्लीनर इकरार रमजान महंमद (दोघेही रा. आलापूर, उत्तर प्रदेश) हे तिघे जखमी झाले आहेत.
याबाबत ट्रक क्लीनर इकरार महंमद याने राजगड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार शुक्रवारी पहाटे एक वाजण्याच्या सुमारास महामार्गावर हरिश्चंद्री येथे सातारा बाजूकडे जाणाऱ्या टेम्पोवरील (क्र. एम,एच. १२ जे.एफ. ५३६४) चालक अक्षय सकटे याने टेम्पो भरधाव निष्काळजीपणाने चालवून रस्ता दुभाजक ओलांडून सातारा- पुणे जाणाऱ्या लेनवर येऊन समोरून येणाऱ्या ट्रकला (क्र. एम.पी. ०९ ए.एल. ९३०८) जोरदार धडकला. या अपघातामध्ये टेम्पोत बसलेला श्रेयस साळवे हा गंभीर जखमी होऊन त्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला. या अपघात प्रकरणी टेम्पो चालक अक्षय बापू सकटे याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस हवालदार नाना मदने करत आहेत.
