वन वणवा व्यवस्थापनासाठी नायगाव कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन
नसरापूर, ता. ९ : नायगाव (ता. भोर) येथील नवसह्याद्री कॉलेजमध्ये भोर वनविभागामार्फत वन वणवा व्यवस्थापन तसेच नियंत्रणासाठी वन कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
यावेळी भोर, नसरापूर व राजगड तालुक्यातील वनक्षेत्रातील सर्व वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनपाल, वनरक्षक व वनसेवक यांनी सहभाग नोंदवला. कार्यशाळेत सहाय्यक वनसंरक्षक शीतल राठोड यांनी भोर वनविभागात मागील तीन वर्षांत घडलेल्या वन वणव्यांचा सविस्तर लेखाजोखा सादर केला. तसेच भविष्यात वणवा लागू नये तसेच वणवा लागल्यास तो प्रभावीपणे आटोक्यात आणण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
वणवा नियंत्रणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, फायर अलर्ट सिस्टीमद्वारे जलद प्रतिसाद देणे, वनकर्मचारी, संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती सदस्य व स्थानिक नागरिक यांच्या समन्वयातून वणवा नियंत्रणात आणणे, तसेच नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी यावेळी सखोल चर्चा करण्यात आली.
पुणे उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम पार पडला.
यावेळी वनपरिक्षेत्र अधिकारी नसरापूर वसंत चव्हाण, वनपरिक्षेत्र अधिकारी भोर शिवाजी राऊत व वन परिक्षेत्र अधिकारी वेल्हा अनिल लांडगे यांच्यासह भोर, नसरापूर व राजगड, वनक्षेत्रातील मोठ्या संख्येने वनपाल व वनरक्षक, वनसेवक उपस्थित होते.
06249
