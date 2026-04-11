शेतमालाला उत्पादन खर्चाप्रमाणे भाव द्या

नसरापूर, ता. ११ : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे शेतमालाच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसाने शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा बिकट परिस्थितीतही शेतमालाचे बाजारभाव जैसेथेच आहेत. त्यामुळे उत्पादन खर्चाप्रमाणे शेतमालास बाजारभाव देण्याची मागणी भोर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसह शेतकरी संघटनेचे (शरद जोशी) पुणे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण रांजणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
शेतमालाच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झालेली आहे. खतांच्या किमती १३० वरून ३०० रुपयांपर्यंत गेल्या आहेत. शेतीसाठी लागणारे सिंचनाचे पाइप, अवजारे यांच्या किमती देखील वाढल्या आहेत. डिझेल, पेट्रोल मिळण्यातील अनिश्चिततेमुळे वाहनचालक देखील चढ्या भावाने भाडे आकारत आहेत. यातच पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. कांद्याला फक्त ८ ते १० रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे बाजारभाव मिळत आहे. मात्र प्रत्यक्षात कांदा उत्पादनासाठी किलोला १४ ते १५ रुपये खर्च येतो. प्रतिकिलोला ५ ते ७ रुपये तोटा उत्पादकांना सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी शेतमालाच्या किमतीत वाढ होणे गरजेचे आहे. शासनाने तातडीने शेतमालाच्या किमती वाढवाव्यात, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे लक्ष्मण रांजणे व भोर तालुका युवा आघाडीचे अध्यक्ष दिलीप भोरडे यांनी केली आहे.
दरम्यान, खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकरी बी-बियाणे व खतांची जुळवाजुळव करत असताना या वाढलेल्या किमतींमुळे उत्पादन खर्च एकरी हजार ते १५०० रुपयांनी वाढणार आहे आधीच शेतमालाला अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसताना या वाढत्या खर्चाने शेतकरी हवालदिल झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एक एप्रिलपासून खताच्या दरात झालेली दरवाढ (रुपयांत)
खताचे नाव.............जुना दर.............नवीन दर.............एकूण वाढ
२०:२०:०:१३.............१५००.............१८००.............३००
१०:२६:२६.............२०२५.............२२५०.............२२५
१२:३२:१६.............२०२५.............२२५०.............२२५
१४:३५:१४.............२१७५.............२२४०.............२२५
१९:१९:१९.............२०७५.............२३००.............२२५
एमओपी.............१८५०.............१९७५.............१२५
