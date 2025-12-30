वेळ गाठण्यासाठी सर्वांचीच धावपळ
निगडी, ता. ३० : पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी अ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या प्रभागांसाठी उमेदवारी अर्ज विक्री व स्वीकृती कार्यालय निगडी प्राधिकरणातील हेडगेवार भवन येथील कर संकलन भवनात आहे. यामध्ये प्रभाग क्रमांक १०, १४, १५ आणि १९ चा समावेश आहे. या प्रभागांतील इच्छुकांनी आपले उमेदवारी अर्ज मंगळवारी (ता. ३०) दाखल केले.
महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा मंगळवारी (ता. ३०) शेवटचा दिवस होता. दुपारी तीन वाजता मुदत संपली. त्यानंतरही कार्यालयाबाहेर गर्दी होती. अर्ज दाखल करणाऱ्यांमध्ये दहा माजी नगरसेवक, नगरसेविकांचा समावेश होता. आधी प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने सर्वांची प्रचंड धावपळ दिसून आली. कार्यालयाबाहेर बॅरिकेटस लावून रस्ता बंद केला होता. वाहनेही लांब उभी करायाला लावले होते. केवळ उमेदवार, अनुमोदक व प्रस्तावक यांनाच कार्यालयात जाण्यास परवानगी होती. त्यामुळे विविध पक्षांतीन नेत्यांनी सीमा रेषेजवळून इच्छुक उमेदवारांना शुभेच्छा दिल्या. शेवटच्या क्षणाला पक्षांकडून ए-बी फॉर्म मिळत असल्यामुळे कार्यकर्त्यांची धावपळ झाली. यावेळी मोठी रॅली काढून गर्दी करण्यापेक्षा मोजक्या कार्यकर्त्यांसमवेत येऊन उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यावर सर्व उमेदवारांनी भर दिल्याचे दिसले.
शेवटपर्यंत घोळ
प्रभागातील ‘ब’ आणि ‘क’ जागा महिलांसाठी राखीव असल्यामुळे समोरासमोर कोणाशी लढत द्यायची, यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत ए-बी फॉर्म भरताना ‘ब’ जागा की ‘क’ जागा लढवायची यासाठी समोरचा उमेदवार कोणता वर्ग निवडतो याची तीन वाजेपर्यंत पॅनेलमधील उमेदवार वाट पहात होते.
‘‘टोपी तीच; चिन्ह बदल’’
पक्ष बदलेल्या उमेदवारास एक जुन्या पक्षातील कार्यकर्ता म्हणाला, ‘‘अरे ही कोणती टोपी घातली आहे आज?’’ त्यावर उमेदवार म्हणाला, ‘‘माझी टोपी पहिल्यापासून याच रंगाची होती.’’ त्यावर दुसरा कार्यकर्ता म्हणाला, ‘‘अरे रंग तोच आहे. भाऊंनी यावेळी फक्त टोपीवरचे चिन्ह बदलले आहे.’’
