निकालाबाबत सकाळपासूनच कमालीची उत्सुकता
‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालय
निगडी, ता. १६ : महापालिकेच्या ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीतील १, ११, १२ आणि १३ या प्रभागांतील निकालाबाबत कमालीची उत्सुकता कार्यकर्त्यांमध्ये शुक्रवारी (ता.१६) सकाळपासूनच दिसून आली. चिखलीतील घरकुल टाऊन हॉल येथे आयोजित करण्यात आलेल्या मतमोजणी केंद्र परिसरात सर्वत्र कडेकोट बंदोबस्त दिसून आला.
महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक एक चिखलीमध्ये अत्यंत चुरशीच्या लढतीमध्ये यश साने, विकास साने यांनी सुरुवातीपासून आघाडी घेतली होती. त्यांनी भाजपचे गणेश मळेकर व सुरेश म्हेत्रे यांचा पराभव केला. तर, शीतल यादव आणि संगीता ताम्हाणे यांच्यात मोठी स्पर्धा झाली.
चौदाव्या फेरीपासून आघाडी घेत संगीता ताम्हाणे यांनी यश प्राप्त केले. अखेरच्या क्षणी संगीता ताम्हाणे यांनी बाजी मारली. तर, सोनम मोरे या भाजपच्या एकमेव उमेदवार या प्रभागात विजयी झाल्या.
दरम्यान, प्रभाग क्रमांक ११ - घरकुल-पूर्णानगर-कृष्णानगर यामध्ये भाजपने एकतर्फी विजय प्रस्थापित करून चारही जागा जिंकल्या. यामध्ये नीलेश नेवाळे, योगिता नागरगोजे, रिटा सानप, कुंदन गायकवाड यांनी यश संपादन केले. तर, प्रतिस्पर्धी पक्षांतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नारायण बहिरवाडे, सत्यभामा नेवाळे यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
प्रभाग १२ तळवडे-त्रिवेणीनगर-रुपीनगर येथे भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या उमेदवारांत निकालावेळी मोठी चुरस दिसून आली. विशेषतः ‘अ’ जागेसाठी भाजपचे प्रवीण भालेकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद भालेकर यांच्यात कमालीची चुरस दिसून आली. शेवटी प्रवीण भालेकर यांनी निकालात बाजी मारली. तर, शीतल वर्णेकर आणि शिवानी नरळे या भाजपच्या नवख्या उमेदवारांनी बाजी मारली. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पंकज भालेकर यांनी एक जागा जिंकली. त्यामुळे या प्रभागाच्या निकालात भाजपचे तीन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक उमेदवार विजजयी असा निकाल आला.
प्रभाग क्रमांक १३ निगडी गावठाण- यमुनानगर प्रभागात भाजपचे उमेदवार अभिमान घोलप यांच्यासह नवख्या अर्चना करांडे, शिवसेनेच्या सुलभा उबाळे आणि ‘ड’ गटात उत्तम केंदळे यांनी बाजी मारली. मनसेचे शहर प्रमुख सचिन चिखले व त्यांच्या पत्नी अश्विनी चिखले तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार तानाजी खाडे यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
