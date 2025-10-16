शिरूर, श्रीगोंद्यातील ऊस उत्पादकांची दिवाळी गोड
न्हावरे, ता. १६ : ओंकार शुगर ग्रुपच्या श्रीगोंदा तसेच शिरूर तालुक्यातील अनुक्रमे हिरडगाव येथील गौरी शुगर व देवदैठण येथील ओंकार साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कारखान्यांच्या वतीने ऊस बिलाचा दुसरा हप्ता प्रतिटन २०१ रुपयांप्रमाणे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केला आहे. या हप्त्यासह आजपर्यंत एकूण तीन हजार १०१ रुपये प्रतिटन एवढी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली आहे.
श्रीगोंदा व शिरूर तालुक्यातील तसेच दोन्ही कारखान्याच्या निगडीत शेतकरी वर्गाने अध्यक्ष बाबूराव बोत्रे पाटील यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. याबाबत ओंकार साखर शुगर ग्रुपचे अध्यक्ष बाबूराव बोत्रे पाटील यांनी सांगितले की, शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे त्यांची दिवाळी गोड व्हावी, त्यांच्या घरात आनंदाचे क्षणासाठी हातभार लागावा यासाठी आम्ही हा दुसरा हप्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला पात्र राहणे, हीच आमची जबाबदारी आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, कारखाना व्यवस्थापन शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत असून, पारदर्शक पद्धतीने व्यवहार पार पाडण्यास कटिबद्ध आहे
दरम्यान, गौरी शुगर अँड डिस्टिलरीज प्रा. लि. (हिरडगाव युनिट) ही ओंकार साखर समूहाची एक महत्त्वाची शाखा असून, सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांशी विश्वासाचे नाते टिकवून ठेवले आहे. वेळेवर ऊस बिले, शेतकऱ्यांना मदतीचा हात, आणि विकासाभिमुख धोरणे यामुळे या युनिटने अल्पावधीतच शेतकरी वर्गात विशेष स्थान मिळवले आहे. दुसऱ्या हप्त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी वर्गात उत्साहाचे वातावरण असून, अनेक शेतकऱ्यांनी कारखान्याने वेळेवर दिलेला हप्ता ही खरी दिवाळी भेट असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
