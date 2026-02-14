पुणे
तज्ज्ञ संचालकपदी शेख यांची निवड
न्हावरे, ता. १४ : न्हावरे (ता. शिरूर) येथील लोकसेवा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेच्या तज्ज्ञ संचालक इक्बाल शेख यांची निवड करण्यात आली. संचालक गोपाळ हिंगे यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या जागेच्या निवडीसाठी अध्यक्ष नलिनी काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये शेख यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. यावेळी उपाध्यक्ष वसंत हिंगे, शंकरराव बहिरट, जयसिंग गारगोटे, सुदाम भोंडवे, तुळशीराम बिडगर, प्रगती नवले, गोरख तांबे, अमोल कांगुणे, उत्तम कदम आदी मान्यवर उपस्थित होते.
02496