शिंगवे, खडकी परिसरात बैलांची सवाद्य मिरवणूक
निरगुडसर, ता.२३ : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागतील शिंगवे आणि खडकी परिसरात श्रावणी बैलपोळा उत्साहात साजरा करण्यात आला,यावेळी गावातून बैलांची सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली.
बळीराजाचा महत्त्वाचा सण असलेला बैलपोळा सण दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. बैलपोळा निमित्त बैलाच्या खांद्याला झूल, अंगावर गेरुचे ठिपके, शिंगांना रंगीबेरंगी कलर डोक्याला बाशिंग, गळ्यात कवड्या आणि घुंगरांच्या माळा तसेच गोड पुरणपोळीचा नैवेद्य बैलांना दाखवला जातो.
प्रत्येक शेतकरी आपल्या बैलांचा साज शृंगार करून, बैल सजवलेले पाहायला मिळाले. सणाचे औचित्य साधून शिंगवे येथे ग्रामपंचायत, भैरवनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर परिसरात तसेच गावातून मोठ्या उत्साहात बैल जोड्यांची मिरवणूक काढण्यात आली.
यावेळी गावातील सर्व बैलजोड्या समोर वाजंत्री तसेच डीजे लाऊन वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात आली. डीजेच्या तालावर ठेका धरून तरुणांनी नृत्य केले.यावेळी बैलपोळा उत्सव कार्यक्रमाला ग्रामस्थ, गावातील नागरिक, परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शांततेच्या वातावरणात मिरवणूक पार पडली.
