खडकी तंटामुक्तीच्या अध्यक्षपदी भोर
निरगुडसर, ता. २ : खडकी (ता. आंबेगाव) गावच्या तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षपदी दत्तात्रेय मारुती भोर, उपाध्यक्षपदी दादाभाऊ सुकाजी बांगर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. सरपंच दत्तात्रेय बांगर यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा पार पडली.
यावेळी सचिवपदी राजू पंढरीनाथ पोखरकर यांची तर महिला सक्षमीकरण अध्यक्षपदी सविता महादू पोखरकर यांची निवड करण्यात आली. याप्रसंगी ग्रामसेविका शीतल वाळुंज, तलाठी दत्तात्रेय लोंढे, कृषी अधिकारी समीक्षा सोपे, वनपाल प्रदीप औटी, पोलिस पाटील मंगल पोखरकर, उपसरपंच हेमलता चिखले, कृष्णा भोर, दीपक बांगर, पोपट वाघमारे, शिवाजी शेळके, बाळासाहेब पोखरकर, अर्जुन बांगर बाबूराव शिंदे, निखिल भोर, नवनाथ वाबळे, राहुल भोर, सागर पाटील आदी उपस्थित होते.
