निरगुडसर येथे सात दिवसांच्या गणरायाला निरोप
निरगुडसर, ता. ३ : निरगुडसर (ता. आंबेगाव) येथील गावातील व पंडित जवाहरलाल नेहरू माध्यमिक व दत्तात्रेय गोविंदराव वळसे पाटील उच्च माध्यमिक विद्यालयात बसवलेल्या श्री गणेशाचे सातव्या दिवशी मंगळवारी (ता. २) ढोल-ताशाच्या गजरात विसर्जन मिरवणूक पार पडली.
या वेळी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या लेझीम पथकाच्या विविध खेळांनी ग्रामस्थांचे लक्ष वेधून घेतले. या वेळी गावातील अनेक घरगुती गणपतींचे विसर्जन केले. या वेळी शाळेतील सर्व शिक्षक, विद्यार्थी, ग्रामस्थ यांनी गणरायाची विसर्जन मिरवणूक काढत गणरायाला निरोप दिला.
या वेळी माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, ज्येष्ठ नेते प्रतापराव वळसे पाटील, किरण वळसे पाटील, पूर्वा वळसे पाटील, पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील, सचिव प्रकाश तापकीर, माजी सरपंच फकिरा वळसे पाटील, रवींद्र करंजखेले, कांताराम टाव्हरे, पर्यवेक्षक संतोष वळसे आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
