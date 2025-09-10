पिंपळगाव खडकी येथे तत्काळ बसविले रोहित्र
निरगुडसर, ता. १० ः पिंपळगाव खडकी (ता. आंबेगाव) येथील गव्हाळीमळा भागात सोमवारी (ता. ८) सायंकाळी ६ वाजता रोहित्र निकामी झाल्याने परिसरातील अनेक घरांमधील वीजपुरवठा खंडित झाला होता. त्यामुळे ग्रामस्थांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. यावेळी माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना हा विषय समजताच अवघ्या चार तासात नवीन रोहित्र बसवून वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला.
वीजपुरवठा खंडित झाल्याबाबत विद्युत वितरण कंपनीशी संपर्क साधला असता, संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुरुस्तीला दोन दिवस लागू शकतात असे सांगितले. मात्र, या समस्येची गांभीर्याने दखल घेऊन पिंपळगाव खडकीचे माजी उपसरपंच धनेश पोखरकर यांनी थेट माजी मंत्री वळसे पाटील यांच्याशी संपर्क साधून ग्रामस्थांचा त्रास त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. वळसे पाटलांच्या तत्काळ सहकार्याने अवघ्या चार तासात नवीन रोहित्र बसवून वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला. यामुळे गव्हाळी मळा भागातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
