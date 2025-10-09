बिबट्याच्या हल्ल्यात खडकीतील तरुण जखमी
निरगुडसर, ता. ९ ः खडकी (ता. आंबेगाव) येथून बुधवारी (ता. ८) रात्री साडेअकरा वाजता मंचर याठिकाणी दोन युवक दुचाकी वरून कामावर जात असताना मंचर- निरगुडसर रस्त्यावर पिंपळगावानजीक बिबट्याने दुचाकीवर झेप घेत हल्ला केला. यामध्ये सुनील शिंदे (रा. पांढरीवस्ती -खडकी) हा युवक जखमी झाला आहे.
खडकी- पांढरीवस्ती येथील योगेश रमेश पोखरकर व सुनील विठ्ठल शिंदे हे दोघे जण पांढरीवस्ती येथून बुधवारी मोरडे फूड कंपनी मंचर येथे कामावर जात होते. यावेळी पिंपळगाव नजीक पाटीलमळा येथे बिबट्याने अचानक दुचाकीवर झडप मारली. यामध्ये शिंदे यांच्या पायाला जखम झाली आहे. यावेळी पोखरकर यांनी प्रसंगावधान राखत मित्राला ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखले केले. यावेळी वनपाल सोनल भालेराव यादेखील रुग्णालयात उपस्थित होत्या. उपचार झाल्यानंतर वनविभागाच्या गाडीत शिंदे यांना घरी सोडण्यात आले.
गुरुवारी (ता. ९) सकाळी मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी जखमी युवकासह कुटुंबाची भेट घेतली. यावेळी नारायण बांगर, अशोक भोर, दीपक बांगर, महेश पोखरकर, दीपक बोऱ्हाडे, सोनल भालेराव उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.