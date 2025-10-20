निरगुडसर परिसरात बिबट्याचा वावर
निरगुडसर, ता. २० ः सात वाजताच बिबट्या घराच्या उंबऱ्यावर येत असल्याने सर्वांना सातच्या आत घरात म्हणण्याची वेळ आली आहे. निरगुडसर (ता. आंबेगाव) येथील नहयारमळा परिसरात बिबट्याचा वावर वाढल्याने भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
येथील सुनील भेके यांच्या घराजवळ रविवारी (ता. १९) सात वाजता बिबट्या येऊन रस्ता ओलांडून उसाच्या शेतात पसार झाला. भेके यांच्या घराजवळ सलग तीन वेळा बिबट्या आला आहे. तसेच, भराडी फाटा परिसरात बिबट्याचे दर्शन होत आहे. रविवारी धर्मराज वळसे यांच्या घराजवळ रात्री नऊ वाजता बिबट्या आला होता.
मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी सोमवारी (ता. २०) सकाळी भेके यांच्या घरी येऊन बिबट्याबाबत माहिती घेतली आणि परिसरात पाहणी केली. यावेळी बिबट मादी आणि पिल्लाचे ठसे घराजवळ आणि शेतात आढळले. यावेळी भोसले म्हणाले की, ‘‘अवघे २० पिंजरे आहेत आणि ते लावलेले असून, एक पण पिंजरा शिल्लक नाही, तरी पिंजरा लावण्याची व्यवस्था करू.’’ यावेळी वनरक्षक अश्विनी डफळ, पूजा पवार, रेस्क्यू पथक सदस्य आदी कर्मचारी उपस्थित होते.
02909
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.