खडकीत १२५ विद्यार्थिनींना आरोग्यविषयक मार्गदर्शन
निरगुडसर, ता. ४ : खडकी (ता. आंबेगाव) येथील काळभैरवनाथ, सौ. लक्ष्मीबाई बाबूराव बांगर विद्यालयातील १२५ किशोरवयीन विद्यार्थिनींना मंगळवारी (ता. २) आरोग्यविषयक मार्गदर्शन करण्यात आले. पुणे जिल्हा परिषद, महिला व बालकल्याण विभाग अंतर्गत ज्ञानशक्ती विकास वाहिनीच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम झाला.
यावेळी संगीता थोरात यांनी विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाच्या शेवटी विद्यार्थिनींना महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने माहिती पुस्तिकेचे वाटप करण्यात आले. विद्यालयाच्या वतीने थोरात व प्रणाली गायकवाड यांचा सत्कार करण्यात आला. ज्योत्स्ना खेडकर यांनी प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन, तर मंगल सोनार, माधुरी थोरात, रूपाली ठाकूर यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले. माणिक हुले यांनी आभार मानले.
