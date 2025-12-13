जवळेत सलग दुसरा बछडा जेरबंद
निरगुडसर, ता. १३ : जवळे (ता. आंबेगाव) येथील लायगुडे मळ्यात जागा तीच, पिंजरा तोच, भक्षही तेच पण जेरबंद होणारा साधारण एक वर्षाचा नवा बछडा एकाच जागेवर सलग दुसरा बिबट्या जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आले आहे.
जवळे येथील लायगुडे मळ्यात बिबट्याला पकडण्यासाठी लावलेल्या पिंजऱ्यात शुक्रवार (ता.१२) रात्री साडेआठच्या सुमारास अंदाजे एक वर्षाचा मादी बछडा जेरबंद झाला. सरपंच वृषाली शिंदे, वसंत लायगुडे, संजय लायगुडे, दत्तात्रेय लायगुडे, उत्तम शिंदे पाटील, सुनील खालकर, शेखर गावडे, विशाल शिरतार, संतोष शिरतार, अजित काळे, नवनाथ शिरतार, संतोष चव्हाण, हरी खिलारी आदी ग्रामस्थांनी वनविभागाला मदत केली. जेरबंद झालेला बिबट्या वनविभागाच्या रेस्क्यू टीमने ताब्यात घेतला आहे. यापूर्वी पकडलेले वळती आणि जवळे येथील बछडे वनविभागाने माणिकडोह निवारा केंद्रात पिंजऱ्यासह ठेवले असल्याची माहिती मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी दिली.
