पिंपळगाव- निरगुडसर रस्त्याचे काम रखडले

निरगुडसर, ता. ७ ः पिंपळगाव- निरगुडसर (ता. आंबेगाव) रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन होऊन पाच महिने उलटले तरी अद्याप रस्त्याच्या कामाला मुहूर्त मिळत नसल्याचे चित्र आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी साडेसहा कोटी रुपये निधी मिळाला आहे, तरीही काम काही सुरू झाले नाही.
या सहा किलोमीटर रस्त्यावर खड्ड्यांमुळे प्रवास करणे म्हणजे एक प्रकारची कसरत बनली होती. याबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने खडी, डांबर टाकून खड्डे बुजविले आहेत. परंतु, त्याला देखील दीड महिना उलटला. आता पुन्हा रस्त्यावर खड्डे पडू लागल्याने प्रवाशांचा प्रवास पुन्हा खडतर झाला आहे. हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे येत असून, हा रस्ता मंचर शहराकडे जाण्यासाठी जवळचा मार्ग असल्याने या रस्त्यावर मोठी वर्दळ असते.
पिंपळगाव- निरगुडसर रस्त्याच्या कामासाठी साडेसहा कोटी रुपये निधी उपलब्ध झाला आहे. कामाची निविदा देखील संबंधित ठेकेदाराला मिळाली आहे. भूमिपूजन होऊन पाच महिने झाले तरी अद्याप रस्त्याचे काम सुरू नाही. काम लवकर सुरू करावे.
-धनेश पोखरकर, माजी उपसरपंच, पिंपळगाव- खडकी
पिंपळगाव ते निरगुडसर रस्त्यावरील खड्डे खडी आणि डांबर टाकून दीड महिन्यापूर्वी बुजविले आहेत. ज्या ठिकाणी रस्त्यावर पाणी येत आहे त्याच ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. या रस्त्याच्या सहा किलोमीटर अंतरासाठी साडेसहा कोटी रुपये निधी आहे. या मार्गावर ऊस वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत असून, ही वाहतूक अन्य मार्गाने वळविण्याविषयी संबंधित साखर कारखान्यांशी पत्रव्यवहार सुरू आहे. तरी या रस्त्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे.
- पी. एन. लोंढे, शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
