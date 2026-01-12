हरिद्वार - रांजणी सायकलवारीद्वारे तंदुरुस्तीचा संदेश
निरगुडसर, ता. १२ ः सायकल चालवा, तंदुरुस्त रहा आणि प्रदूषणमुक्त परिसर ठेऊन पर्यावरण वाचवा असा संदेश देत रांजणी (ता. आंबेगाव) येथील डॉ. संजय वाघ आणि शरद वाघ या दोन युवकांनी हरिद्वार ते रांजणी असा सायकल प्रवास नुकताच पूर्ण केला. आत्तापर्यंत या दोघांनी आठ हजार किमीहून अधिक सायकल प्रवास पूर्ण केला आहे.
स्वामी रामदेव बाबा-योग गुरू पतंजली योगपीठ हरिद्वार यांच्या हरिद्वार येथे पतंजली योगपीठात पाच दिवसीय योग शिबिर पूर्ण करून हरिद्वार ते रांजणी असा सायकल प्रवास पूर्ण केला. सायकलस्वार शरद वाघ त्याचप्रमाणे त्यांना बॅकअप व्हॅनमधून साथ देणारे तीन मित्र सोबत होते.
परमपूज्य स्वामी रामदेव बाबा यांचे अतिशय निकटचे सहकारी योगी श्री परमार्थ देवजी महाराज व राकेशजी महाराज यांच्या उपस्थितीत सायकलवारीला प्रारंभ झाला. पतंजली योगपीठ ते हाथरस असा एकूण ३१९ किलोमीटरचा पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा हाथरस ते पॅडोरा हे ३०९ किमीचे अंतर, तिसरा टप्पा पॅडोरा ते ब्योरा ३०७ किमी अंतर, चौथा टप्पा ब्योरा ते नारदाणा ३०० किलोमीटरचे अंतर पार केले. पाचव्या दिवशी स्वारी लवकरच सकाळी साडेचारला निघाली, दरमजल करीत सायकल स्वारी ११९ किमी अंतर कापून चांदवड येथे पोहोचली. त्यानंतर पुढील प्रवास करून सायकलस्वार घरी पोहोचले.
डॉ. संजय वाघ आणि शरद वाघ यांनी आत्तापर्यंत ओरिसा, पंढरपूर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, कन्याकुमारी, बालाजी, गिरनार, कोल्हापूर असा एकूण आठ हजार किमीहून अधिक सायकल प्रवास पूर्ण केला आहे.
