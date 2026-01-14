जवळे ग्रामपंचायतीकडून सोलर वॉटर हिटर
निरगुडसर, ता. १४ ः जवळे (ता. आंबेगाव) येथील इंदिरानगर येथे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सोलर वॉटर हिटर बसविण्यात आला आहे. याचा लाभ येथील कुटुंबांना होणार असल्याची माहिती सरपंच वृषाली शिंदे पाटील यांनी दिली.
आंबेगाव तालुक्यातील सर्वार्थाने प्रगतशील गाव म्हणून ओळख असणाऱ्या आणि गावात ग्रामस्थांच्या सेवेसाठी विविध समाज उपयोगी योजना राबविण्यात अग्रेसर असणाऱ्या जवळे ग्रामपंचायतीकडून गावठाण इंदिरानगर येथे सोलर वॉटर हिटर बसवण्यात आला आहे. हा उपक्रम मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातील नावीन्यपूर्ण उपक्रम आहे. या ठिकाणी विस्तार अधिकारी रंगनाथ हुजरे यांनी भेट देऊन पाहणी केली.
यावेळी सरपंच वृषाली शिंदे पाटील, ग्रामपंचायत विकास अधिकारी शीला साबळे, शुभांगी खालकर, मनीषा शिंदे, सुनीता सोनवणे, भरती सोनवणे, सोनाली लोखंडे, उत्तम शिंदे पाटील, अशोक लोखंडे, निखिल सोनवणे, भूपेंद्र वाळुंज उपस्थित होते. या उपक्रमाचे महिला भगिनींनी कौतुक केले.
03094
