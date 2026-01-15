निरगुडसरच्या शीतलचे वैद्यकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय यश
निरगुडसर, ता. १५ ः प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर निरगुडसर (ता. आंबेगाव) येथील शेतकरी कुटुंबातील शीतल रंगनाथ शिंदे हिने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,नागपूर येथून मास्टर ऑफ डॉक्टरेट (MD) पदवी मिळवली आहे. शीतल हिने वैद्यकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय यश संपादन करीत, या परीक्षेत तिने राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावीत आपल्या आई- वडिलांचे स्वप्न सत्यात उतरवले.
सर्व सामान्य शेतकरी कुटुंबातील शीतलची घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही शिक्षणाच्या प्रवासात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. यावर तिने मात करत जिद्द, चिकाटीच्या जोरावर आई- वडिलांचे स्वप्न सत्यात उतरवले. शीतलने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथून मास्टर ऑफ डॉक्टरेट (MD) पदवी मिळवली आहे. याबद्दल माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी शीतलचे अभिनंदन करत तिच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.
कुटुंबीयांनी दिलेले सातत्यपूर्ण पाठबळ, प्रेरणा आणि विश्वास यामुळेच हे यश शक्य झाले असून, या यशामध्ये वडील रंगनाथ शिंदे, आई मंगल शिंदे, भाऊ साक्षर शिंदे, निशा शिंदे, तसेच मामा विजय थोरात, सुरेश थोरात, सुभाष थोरात व सोपान थोरात यांचा मोलाचा वाटा आहे.
-डॉ. शीतल शिंदे, निरगुडसर
