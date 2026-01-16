राज्यात शेतकऱ्यांसाठी ‘संवाद सेतू’ उपक्रम
निरगुडसर, ता. १६ ः कृषी विभाग व शेतकरी यांच्यातील वर्षानुवर्षांचा विश्वासाचा आणि ऋणानुबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्यात ‘संवाद सेतू’ या अभिनव उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेल्या या उपक्रमांतर्गत कृषी अधिकारी थेट शेतकऱ्यांच्या दारी जाऊन त्यांच्याशी मुक्त संवाद साधत आहेत.
राज्य कृषी अधिकारी संघटना, पुणे यांच्या वतीने या उपक्रमास व्यापक स्वरूप दिले असून, सर्व मंडळ कृषी अधिकारी व कृषी अधिकारी यांना मंडळनिहाय संवाद सेतू कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार राज्यभरातील विविध गावांमध्ये कृषी अधिकारी शेतकऱ्यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या शेतीविषयक अडचणी, समस्या, अपेक्षा तसेच सूचना जाणून घेत आहेत. संवाद सेतू या उपक्रमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या अडचणी, अपेक्षा व कृषी विभागाकडून असलेल्या अपेक्षित सुधारणा या सर्व बाबी कृषी अधिकारी संकलित करून त्या थेट कृषी आयुक्त मांढरे यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याचे काम कृषी अधिकारी संघटनेच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.
राज्य कृषी अधिकारी संघटनेचे राज्य कोषाध्यक्ष सोपान लांडे म्हणाले की, ‘‘सर्व मंडळ कृषी अधिकारी आपापल्या कार्यक्षेत्रात प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी संवाद साधत असून, या उपक्रमास शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. शेतकरी आपल्या अडचणी मोकळेपणाने मांडत असून, कृषी विभागाच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना देत आहेत.’’
राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांनी या उपक्रमात सक्रिय सहभाग घ्यावा, आपल्या शेतीविषयक अडीअडचणी, सूचना व अपेक्षा कृषी अधिकाऱ्यांसमोर मांडाव्यात. संवाद सेतू उपक्रमामुळे कृषी विभाग आणि शेतकरी यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होऊन शेती विकासाला निश्चितच चालना मिळेल, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
