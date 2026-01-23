पिंपळगाव- निरगुडसर रस्ता खड्डेमय
निरगुडसर, ता. २३ ः पिंपळगाव- निरगुडसर (ता. आंबेगाव) रस्त्यासाठी साडेसहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊन देखील प्रवाशांच्या नशिबी खड्डेच खड्डे असल्याचे पहावयास मिळत आहे. ठेकेदार काम सुरू करेना आणि प्रवाशांची खड्ड्यातून वाट सरेना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मंचर- शिरूर रस्त्यावरील दळणवळणाच्या दृष्टीने पिंपळगाव- निरगुडसर हा मार्ग महत्त्वाचा मानला जातो. या रस्त्यावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. यामध्ये विद्यार्थी, नोकरदार, शेतकरी आदी प्रवासी मोठ्या प्रमाणात प्रवास करतात. या रस्त्यावर पिंपळगाव ते निरगुडसर दरम्यान सहा किमी अंतरावर मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले आहेत. खड्डे चुकवता- चुकवता प्रवाशांची दमछाक होत आहे. विशेष म्हणजे या सहा किमी रस्त्याच्या कामासाठी साडेसहा कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या कामाची निविदा निघून देखील अनेक महिने लोटले आहेत. परंतु, ठेकेदार काही काम सुरू करेना. साधे रस्ता दुरुस्ती, रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे- झुडपे यांची साफ सफाई करेना. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास खड्ड्यातूनच होत आहे. खड्ड्यांमुळे रस्त्यावर अक्षरशः वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. तरी रस्त्याचे काम तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे.
