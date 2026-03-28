रांजणीतील पाणवठ्यांत वनविभागाने सोडले पाणी

निरगुडसर, ता. २८ : रांजणी, वळती, भागडी (ता. आंबेगाव) या गावांतील वनविभागाच्या हद्दीत असलेले जंगलातील तीन पाणवठे कोरडे पडल्याचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध होताच वनविभागाने तीनही पाणवठ्यात पाणी सोडले आहे. यामुळे पक्ष्यांची तहान भागणार आहे.
वळती (ता.आंबेगाव) येथील वनपरिमंडळात पाच पाणवठे वनविभागाकडून उभारण्यात आले आहे. ते कोरडे पडल्याने पशुपक्ष्यांचे हाल होत होते. याबाबत पशुप्रेमींनी या कोरड्या पडलेल्या पाणवठ्यात पाणी सोडण्याबाबत मागणी केली होती. याबाबतचे वृत्त छायाचित्रासह प्रसिद्ध झाले. या वृत्तामुळे दखल घेत वनविभागाकडून पाणवठ्यात पाणी सोडण्यात आले. यामुळे परिसरात वावरणारे मोर, लांडगे, कोल्हे, तरस बिबटे, ससे, चिमणी, कावळे आदी पशुपक्षांची तहान भागणार असल्यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
