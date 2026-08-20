खडकीफाटा येथे गणेश मूर्तींच्या रंगकामाची लगबग

निरगुडसर, ता. १९ : गणेशोत्सव अवघ्या २३ दिवसांवर येऊन ठेपल्याने गणेश मूर्तींवर अखेरचा हात फिरवण्यात मूर्तिकार व्यस्त आहेत. सजावट केलेल्या गणपतीला ग्राहकांकडून मोठी मागणी आहे.
यंदाचा गणेशोत्सव बारा दिवसांचा असल्याने गणेश भक्तांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. गणेश मूर्ती पाहण्यासाठी बाजारपेठेत नागरिकांची लगबग आहे. तर कारागीर मूर्तीचे रंगकाम करण्यात मग्न आहेत. आंबेगाव तालुक्यातील खडकीफाटा येथील वृषाली आर्ट्स या गणपती बनवण्याच्या कारखान्यात एक फुटापासून सहा फुटांपर्यंत पाच हजारांहून अधिक मूर्ती बनवण्यात आल्या आहेत. धोतर, शाल, फेट्याच्या सजावटीकडे ग्राहकांचा कल असून आकर्षक सजावट असलेल्या मूर्तीला मागणी आहे. पुणे, मुंबई, नगर, आंबेगाव, जुन्नर, खेड, शिरूर तालुक्यातही या मूर्तींना मागणी आहे. येथील मूर्तिकार सुनीता शिंदे, छाया शिंदे, अश्विनी शिंदे, मोहन शिंदे, प्रकाश शिंदे, ऋषिकेश शिंदे, ऋग्वेद शिंदे, प्रथमेश दरेकर यांच्यासह १५ मूर्तिकार कारखान्यात मूर्ती घडवत आहेत. पाच हजारांहून अधिक मूर्ती घडविण्यात आल्या आहेत. सध्या उत्पादन खर्चात १५ ते २० टक्के वाढ झाल्याने व्यवसाय अडचणीत आला आहे. यामध्ये पीओपी, रंग, प्लास्टिकचा कागद काथ्या आदी साहित्याच्या खर्चात वाढ झाली आहे. गणेश मंडळे, काही घरगुती गणेश भक्तांनी मूर्तीच्या बुकिंगसाठी गर्दी केली आहे.
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