गणेशवाडी येथील नामदेव शिंदे यांच्या दिड एकर ऊस जळून खाक
नीरा नरसिंहपूर, ता. २४ ः गणेशवाडी (ता. इंदापूर) येथील नामदेव केरबा शिंदे यांचा तुटून जाणारा दीड एकर ऊस विद्यूत तारांच्या घर्षणामुळे जळून खाक झाला आहे.
येथील शेतकरी शिंदे यांचे बावडा- नरसिंहपूर मार्गालगत शेत असून, त्यामध्ये तुटून जाणारा दीड एकर ऊस होता. मात्र, त्यांच्या शेतातून महाराष्ट्र विद्यूत वितरण कंपनीच्या तारा गेल्या आहेत. त्या तारांना झोळ पडला आहे. त्या तारा अचानक एकमेकांना घासून ठिणगी पडल्याने उसाला आग लागली. उसाला आग लागल्याची बातमी गावात पसरताच काही तरुणांनी ती आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आगीच्या रौद्र रूपामुळे तो निष्फळ ठरला. ऊस जळाल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, त्याची भरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकऱ्याने केली आहे.
