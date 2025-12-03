बावडा- नरसिंहपूर मार्गावरील झुडपे काढण्यास सुरुवात
नीरा नरसिंहपूर, ता. ३ : बावडा- नरसिंहपूर राज्य मार्गावर दुतर्फा वाढलेली काटेरी झुडपे काढण्यास अखेर सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे गणेशवाडी, पिंपरी बुद्रूक, टणू, नरसिंहपूर आदी गावांतील विद्यार्थी, प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
या मार्गावर झुडपे वाढल्याने सतत अपघात होत होते. त्यामुळे रस्त्यालगतची झुडपे काढावीत, अशा प्रकारच्या मागणीचे निवेदन कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे व इंदापूर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता यांना जिल्हा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष, सराटी ग्रामपंचायत सदस्य अण्णासाहेब कोकाटे यांनी दिले होते. त्या निवेदनाची दखल घेऊन रस्त्यावरील झुडपे काढण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याबाबत विद्यार्थी, नागरिक व प्रवाशांनी समाधान व्यक्त केले.
तसेच भीमा नदीवरून शेतकऱ्यांनी टाकलेल्या पाइपलाइनमुळे अनेक ठिकाणी रस्ता उखडलेला आहे. तसेच खड्ड्यांमुळे व धोकादायक वळणांमुळे रस्त्यावरील प्रवास धोकादायक बनला आहे. खड्डे व धोकादायक वळणांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दुरुस्ती करावी, अशी मागणीही कोकाटे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.