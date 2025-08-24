सीतेवाडीत ४०९ विद्यार्थ्यांची मोफत तपासणी
ओतूर, ता. २४ : मढ (ता. जुन्नर) परिसरातील ४०९ मुलांचे व मुलींचे रक्तगट तसेच डोळ्यांची तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान तज्ज्ञ डॉक्टरांनी आवश्यक ते वैद्यकीय मार्गदर्शन दिले.
चाईल्डफंड इंडिया प्रकल्पांतर्गत आरोग्य विभाग मढ व समृद्धी आय केअर हॉस्पिटल ओतूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने सितेवाडी, मुथाळणे, कोपरे व मांडवे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या मोफत तपासणी शिबिराचे आयोजन सीतेवाडी येथे करण्यात आले होते.
या शिबिराचे उद्घाटन गावातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाले. ग्रामस्थ व मुलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. चाइल्ड फंड संस्थेचे समन्वयक अजित सोर यांनी मुलांना मोबाइलचा अतिवापर टाळून वाचन-लेखन कौशल्य विकसित करण्याचे मार्गदर्शन केले. डॉ. वैशाली शिंदे यांनी डोळ्यांसाठी पोषक आहार, जीवनसत्त्वयुक्त पदार्थ व पुरेशी झोप याबाबत सूचना दिल्या. प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी प्रताप हवालदार यांनी रक्तदानाचे महत्त्व, आपत्कालीन स्थितीत रक्तगट तपासणीचे फायदे व रक्तवाढीसाठी पोषक आहाराचे मार्गदर्शन केले. तसेच आरोग्यसेवक यशवंत वेखंडे यांनी साथीचे आजार, प्रतिबंधक उपाय आणि डास निर्मूलनाबाबत मुलांकडून प्रतिज्ञा घेतली. शिबिर यशस्वी करण्यासाठी चाईल्डफंड इंडिया संस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी अभिजित मदने आणि प्रा.आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी स्वाती सारोक्ते यांचे मार्गदर्शन लाभले. तसेच सीतेवाडी, मुथाळणे, कोपरे व मांडवे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील येथील मुख्याध्यापक व शिक्षक, तसेच संस्था समूह संघटक शहाजी कसबे, योगेश मस्करे, कविता घोलप, मंगेश आतकर व दीपाली जगताप यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.