पिंपळगाव जोगा, चिल्हेवाडी धरणांतून विसर्ग
ओतूर, ता.२६ : पिंपळगाव जोगा ८९ टक्के तर चिल्हेवाडी धरण ९७ टक्के मंगळवारी (ता.२६) भरले आहे. यामुळे पिंपळगाव जोगा धरणांमधून पुष्पावती नदीत १००० क्युसेकने विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे, अशी माहिती कुकडी पाटबंधारे उपविभाग क्रमाक एक नारायणगावचे उपविभागीय अभियंते आर.जी.हांडे यांनी दिली.
पिंपळगाव जोगा धरणातून चार दिवसांपासून कालव्याव्दारे २८० क्युसेसने पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. तर चिल्हेवाडी धरणांमधून सोमवारी रात्रीपासून २५०० क्युसेकने मांडवी नदीत विसर्ग सुरू आहे. यामुळे कुकडी पाटबंधारे विभागाकडून पुष्पावती नदी तीरावरील व मांडवी नदीतीरावरील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
पावसाचे प्रमाण वाढल्यास पाण्याचा विसर्ग वाढविण्यात येईल. त्यामुळे दोन्ही नदीकाठच्या नागरिकांनी कोणीही नदीपात्रात उतरू नये, नदीमधील पाण्याचे पंप, काठावरील मोटारी व इतर साहित्य यांची योग्य ती काळजी घ्यावी तसेच कोणीही नदीपात्रात जाऊ नये तसेच जनावरांना ही नदीत जाऊन देऊ नये, असे आवाहन कुकडी पाटबंधारे उपविभागाकडून करण्यात आले आहे.
पिंपळगाव जोगा धरणातून पुष्पावती नदीत पाण्याचा विसर्ग केल्यामुळे डिंगोरे परिसरातील नदी लगतच्या शेतामध्ये पाणी जाऊन शेतीचे व बांधाचे मोठे नुकसान झाले आहे. धरण प्रशासनाने पाण्याचा विसर्ग कमी करावा, अशी मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य बबन तांबे यांनी केली आहे.
