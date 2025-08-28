‘चाइल्ड फंड इंडिया’च्या वतीने किशोरवयीन मुलींना मार्गदर्शन
ओतूर, ता. २८ ः मढ (ता. जुन्नर) येथील चाइल्ड फंड इंडिया संस्थेच्या वतीने किशोरवयीन मुलींसाठी मासिक पाळी स्वच्छता आणि व्यवस्थापन विषयी मार्गदर्शन व सॅनिटरी नॅपकिन चे वाटप करण्यात आले.
चाइल्ड फंड इंडिया संस्थेच्यावतीने पिंपळगाव जोगा, करंजाळे, तळेरान, सितेवाडी शाळेमध्ये १२ ते १९ वयोगटामधील ४०० मुलींसाठी मासिक पाळी स्वच्छता व व्यवस्थापन विषयी मार्गदर्शन सत्र घेण्यात आले. या कार्यक्रमादरम्यान, चाइल्ड फंड इंडिया संस्थेच्या वतीने शेवंता वाघ, कविता घोलप, दीपाली जगताप यांनी मुलींना मासिक पाळीदरम्यान अंगिकारावयाच्या स्वच्छतेच्या सवयी, योग्य प्रकारे सॅनिटरी पॅड्सचा वापर व त्याची विल्हेवाट, पौष्टिक आहाराचे महत्त्व, तसेच पाळीविषयी असलेल्या गैरसमज आणि चुकीच्या समजुती याविषयी पोस्टर, कार्डशीट, माहिती पुस्तिका यांच्या मदतीने योग्य मार्गदर्शन केले. तसेच सॅनिटरी नॅपकिनचे वाटप केले.
या कार्यक्रमात विद्यार्थिनींनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांची वैज्ञानिक पद्धतीने उत्तरे देण्यात आली. या प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थिनींमध्ये आत्मविश्वास वाढला असून, पाळीदरम्यान स्वच्छता राखण्याविषयी जागरूकता निर्माण झाली आहे.
सर्व शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी व शालेय व्यवस्थापन समितीने या उपक्रमाचे कौतुक केले व अशा प्रकारचे आरोग्यविषयक प्रशिक्षण नियमितरित्या घेतले जावे, अशी ही मागणी केली. या प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थिनींना केवळ शारीरिक आरोग्यच नव्हे, तर मानसिक दृष्टिकोनातूनही सकारात्मक बदल घडून येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
या कार्यक्रमासाठी संस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी अभिजित मदने यांचे मार्गदर्शन लाभले. तसेच, संस्थेचे समन्वयक अजित सोर, समुदाय संघटक विश्वास गालफाडे, संजय नवले, शहाजी कसबे, योगेश मस्करे यांनी परिश्रम घेतले.
