उदापूरला विसर्जन मिरवणुकीचा उत्साह
ओतूर, ता. १ : उदापूर (ता. जुन्नर) सरस्वती विद्यालयाची गणेशाची विसर्जन मिरवणूक उत्साहात झाल्याची माहिती मुख्याध्यापक प्रतीक अकोलकर यांनी दिली.
या विसर्जन मिरवणुकीमध्ये सोलापुरी लेझीम, ढोल, लेझीम, झेंडा, टाळ, नृत्य आणि इतर पथकांचा समावेश होता. सरस्वती विद्यालयाची मिरवणुकीत सहभागी वेगवेगळ्या पथकांच्या सादरीकरणामुळे ग्रामस्थांनी गर्दी केली होती.
या पथकांसाठी विद्यालयातील साईनाथ भोर, प्रमोद जाधव, भरत भाईक, दशरथ भाईक, विठ्ठल डुंबरे, योगेश गाढवे, सारिका डांगे, रोहिणी घाटकर, राजेश दुधवडे, सुनील शितोळे, रमेश काळे आदींनी नियोजन केले.
