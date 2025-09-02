चैतन्य विद्यालयाच्या गणरायाला विविध पथकांची सलामी
ओतूर, ता. २ : ओतूर (ता. जुन्नर) येथील ग्राम विकास मंडळ संचलित चैतन्य विद्यालयाच्या गणरायाला सातव्या दिवशी अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरणात, ढोल-ताशांच्या गजरात, विविध पथकांच्या वैविध्यपूर्ण अशा कलाकृतींनी गणरायाला निरोप दिल्याची माहिती मुख्याध्यापिका राजश्री भालेकर यांनी दिली.
या मिरवणुकीत ढोल-पथक, झेंडा पथक, झांज पथक, छावा थीम पथक, लेझीम पथक, विविध वेशभूषा, आदिवासी नृत्य, जोगवा, हवाहवाई पथक, टाळ पथक, पर्यावरण पथक, व्यसनमुक्ती पथक, स्वयंसेवक पथक आदी पथके सामील झाली होती. ढोल-ताशांच्या गजराने ओतूरचा परिसर भक्तिमय झाला होता. अतिशय शिस्तबद्ध या मिरवणुकीने सर्व उपस्थितांची मने जिंकली.
या वेळी परिसरातील अनेक ग्रामस्थ, पालक मिरवणुकीमध्ये सहभागी झाले होते.
