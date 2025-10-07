ओतूरचे १९७५ च्या बॅचचे विद्यार्थी एकत्र
ओतूर, ता. ७ ः ओतूर (ता. जुन्नर) येथील चैतन्य विद्यालयातील १९७५ च्या दहावीच्या वर्गातील माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेहमेळावा रविवारी (ता. ५) झाला. १९७५ च्या दहावीच्या बॅचचे हे सर्वजण पन्नास वर्षांनंतर या स्नेहमेळाव्यानिमित्त पाली (रायगड) येथे एकत्र आले होते. या मेळाव्यास काहीजण सपत्नीक हजर होते. ओतूर, मुंबई, पुणे येथून सर्वजण या मेळाव्यास उपस्थित होते. सर्वांनी महड व पाली येथील गणरायाचे दर्शन घेतले. शाळेमधील आठवणी जाग्या केल्या. कोकणातील निसर्गाचा आणि पडणाऱ्या पावसाचा आनंद घेत गप्पागोष्टी करीत, झिम्मा फुगडी खेळत पूर्ण दिवस एकत्र व्यतित केला.
दिलीप घोलप, सुभाष डुंबरे, विक्रम अवचत यांनी प्रवासाचे नियोजन केले होते. तर, मालती घोडेकर, श्रीकांत डुंबरे, दिपक तांबे, दत्तात्रेय पानसरे, भरत शहा मेळावा नियोजन केले होते.
