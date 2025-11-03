ओतूर आरोग्य केंद्रावर भार सोसवेना
ओतूर, ता. ३ : येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ग्रामीण रुग्णालयाचा भार असून कमी कर्मचारी संख्यासह येथील तीन डॉक्टर ओतूरसह इतर १८ गावांच्या आरोग्याचा भार सांभाळत आहे.
ओतूर (ता. जुन्नर) प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सोमवारी (ता. ३) प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली असता. बाह्य रूग्ण तपासणीसाठी रुग्णांची गर्दी होती. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीहरी सारोक्ते, डॉ. प्रशांत गोरे, डॉ.वैष्णवी ठिकेकर हे रुग्ण तपासणी करत होते. सध्या तीन निवासी डॉक्टर, तीन स्टाफ नर्स, दोन आरोग्य सहायक पुरुष व एक स्त्री, एक क्लार्क,एक फार्मासिस्ट, व दोन शिपाई असे मनुष्यबळ आहे. मात्र एक परिचारिका, एक महिला पर्यवेक्षक व स्विपर या जागा रिक्त आहे. या आरोग्य केंद्रा अंतर्गत धोलवड, उदापूर, डिंगोरे, पाचघर, बल्लाळवाडी, रोहोकडी, डुंबरवाडी, नेतवड ही आठ उपकेंद्र असून प्रत्येक उपकेंद्रात एक परिचारिका व पुरुष आरोग्यसेवक गरजेचा आहे; मात्र फक्त तीन परिचारिका व सहा पुरुष आरोग्यसेवक आहेत. त्यामुळे सर्व यंत्रणेवरच ताण येत आहे. एकूण कमी कर्मचारी संख्येमुळे कार्यरत डॉक्टर व इतर स्टाफवर प्रचंड ताण येत आहे.
१४ कोटींचे ग्रामीण रुग्णालय वापरा विना पडून
ओतूर व परिसरातील गावामध्ये डेंगी ,चिकुनगुनिया, मलेरिया,हिवताप या व अशा प्रकारच्या साथ आल्यावर प्रकर्षाने आरोग्य सेवा तोकडी पडलेली असल्याचे जाणवते. ओतूर ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत अखेर बांधून पूर्ण झाली आहे. मात्र, या ग्रामीण रुग्णालयात पदभर्तीचा शासन निर्णय अद्याप झाला नाही. त्यामुळे १४ कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेले ओतूरचे ग्रामीण रुग्णालयात वापरा विना पडून आहे.
ओतूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दररोज सकाळी ९ ते १ वाजेपर्यंत बाह्यरुग्ण तपासणी (ओपीडी) असते. दररोज १२५ पेक्षा जास्त बाह्यरुग्ण तपासणीसाठी येतात. त्यात सोमवार, मंगळवार व गुरुवारी ही संख्या १५० ते २०० च्या पेक्षा जास्त असते. यावेळी शक्यतो तीनही डॉक्टर उपस्थित असतात. तसेच २४ तास शक्यतो दोन डॉक्टर उपलब्ध असतात. त्यात आपत्कालीन वेळी दिवसरात्र सेवा उपलब्ध करून दिली जातील.
- डॉ. श्रीहरी सारोक्ते, वैद्यकीय अधिकारी
ओतूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सोमवारी उपचारासाठी आलो होतो. येथील महिला डॉक्टरांनी तपासणी केली आणि खोकल्यावरील एक कप सिरप दिले.या दवाखान्यात डॉक्टर रुग्णांशी आस्थेवाईकपणे बोलून उपचार देत असून औषधेही मोफत देत आहेत.
- गुलाब फापाळे, रुग्ण
