उदापूरला उसाच्या शेतात दोन बछडे
ओतूर, ता. ९ : उदापूर (ता. जुन्नर) येथे रविवारी (ता. ९) ऊस तोडणीदरम्यान बिबट्याचे दोन बछडे आढळून आले. त्यामुळे ऊस तोडणी कामगारांसह शेतकरी आणि परिसरात शेतकाम काम करणाऱ्या महिला मजुरांची धांदल उडाली.
उदापूर येथील ढग वस्तीजवळ सुनील उल्हास कुलवडे यांचे ४५ गुंठे शेतातील ऊस तोडणी रविवारी सकाळी सुरू झाली होती. अंदाजे निम्म्यापेक्षा जास्त ऊस तोडणी झाल्यानंतर कामगारांना बिबट्याचे बछडे आढळून आले. त्यावेळी एकच खळबळ उडाली. ऊसतोडणी सुरू असलेल्या शेताच्या समोरच काही महिला मजूर कांद्याचे रोप उपटत होत्या, तर दुसऱ्या शेतात महिला मजूर कांदे लागवड करत होत्या. बछडे आढळल्यानंतर खळबळ उडाली आणि भीतीचे वातावरण झाले.
याबाबत माहिती मिळाल्यावर सरपंच सचिन आंबडेकर यांनी ओतूर वनविभागाशी संपर्क साधला आणि माहिती दिली. त्यांनतर ओतूरचे वनक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक मोहिनी वाघचौरे, वनमजूर गंगाराम जाधव, गणपत केदारी हे तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यावेळी ऊस तोड कामगारांनी एका बछड्याला सुरक्षीत पकडून प्लास्टिक क्रेटमध्ये ठेवले होते. त्यानंतर अजून एक बिबट्याचा बछडा उसात आढळून आला. त्याला वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षीत आधीच्या बछड्याजवळ क्रेटमध्ये ठेवले.
दरम्यान, उसाच्या शेतातील थोडाच ऊस तोडायचा राहिला होता, मात्र बिबट्याच्या भीतीमुळे कामगार ऊस तोड बंद करत होते. यावेळी वनविभागाचे कर्मचारी, शेतकरी व ग्रामस्थांनी उरलेला थोडा ऊस तोडा, कारण अजून बिबट्याचे बछडे असू शकतात आणि त्यांनाही पकडून सुरक्षीत ठेवणे गरजेचे आहे, असे सांगितले. त्यानंतर सर्व ऊस तोड पूर्ण होईपर्यंत वनविभागाचे कर्मचारी पथक तेथे उसाच्या शेतात थांबून राहिले. सुदैवाने आणखी बिबट्याचे बछडे आढळून आले नाहीत. सदर दोन बिबट्याचे बछडे अंदाजे एक ते दीड महिन्याचे आहेत.
