डिंगोरे येथील २० विद्यार्थिनींना सायकलींचे वाटप
ओतूर, ता. १० ः डिंगोरे (ता. जुन्नर) येथील पुष्पावती विद्यालयामध्ये २० विद्यार्थिनींना सायकलींचे वाटप करण्यात आले. तसेच, स्वच्छतागृह हस्तांतरणाचा कार्यक्रमही पार पडला. याबाबतची माहिती विद्यालयाचे मुख्याध्यापक शरद माळवे यांनी दिली.
विद्यालयातील ‘स्वामी विवेकानंद विचार मंच’ या माजी विद्यार्थी संघाच्या हे वाटप झाले. सोबतच विद्यालयाची गरज लक्षात घेऊन सात स्वच्छतागृह युनिटचे हस्तांतरण करण्यात आले. या कार्यक्रमात संतोष पाडेकर यांनी संस्थेच्या ध्येयधोरणांची माहिती मांडली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रपती पारितोषिक विजेते, निवृत्त सीमाशुल्क अधिकारी आणि मुक्ता देवी मंडळाचे अध्यक्ष सुनील आमले होते. सायकल हे केवळ प्रवासाचे साधन नसून शिक्षणाच्या दिशेने टाकलेले प्रेरणादायी पाऊल आहे. समाजाप्रती आपली जबाबदारी ओळखून माजी विद्यार्थी विचार मंच स्तुत्य कार्य करत असल्याचे आमले यांनी यावेळी सांगितले. तर, डिंगोरेच्या सरपंच सीमा सोनवणे यांनी विद्यालयाच्या नवीन इमारतीसाठी सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली.
या प्रसंगी ग्रामविकास मंडळाचे उपाध्यक्ष प्रभाकर तांबे, खजिनदार रघुनाथ तांबे, सचिव प्रदीप गाढवे, सहसचिव पंकज घोलप, माजी जि. प. सदस्य अंकुश आमले, बबनराव तांबे, उपसरपंच निलेश लोहोटे, अहिलू लोहोटे, तंटामुक्तीचे अध्यक्ष राजेंद्र सुकाळे, पोलिस पाटील राजेंद्र लोहोटे, ग्रामपंचायत सदस्य सूर्यकांत जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शिक्षक वैभव देशमुख, रतिलाल बागुल व शिवाजी उकिर्डे यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले. मुख्याध्यापक शरद माळवे यांनी प्रास्ताविक केले. दत्तात्रय घोलप यांनी सूत्रसंचालन केले. तर, जगन्नाथ गाढवे यांनी आभार मानले.
