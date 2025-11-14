ओतूर येथे ‘शिक्षक आपल्या दारी’ उपक्रम
ओतूर, ता. १४ ः ओतूर (ता. जुन्नर) येथील ग्राम विकास मंडळ संचलित गेली २३ वर्ष शिक्षक आपल्या दारी हा उपक्रम १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सातत्यपूर्ण सुरू आहे. जिल्ह्यातील अनेक शाळांसाठी विद्यालयाचा हा उपक्रम मार्गदर्शक ठरला आहे. येथील विद्यालयात ११ ते १३ नोव्हेंबर या कालावधीत शिक्षक, पालक व विद्यार्थी यांच्या सहविचार सभेचे आयोजन केले होते.
विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका राजश्री भालेकर माहिती देताना म्हणाल्या की, ‘‘दरवर्षी या सहविचार सभा संध्याकाळी वाड्या-वस्त्यांवर पालकांच्या घरी प्रत्यक्ष जाऊन आयोजित केल्या जातात. मात्र, परिसरात बिबट्यांचा वावर व होणारे हल्ले पाहता यावर्षी या सभा विद्यालयातच आयोजित केल्या आहेत. या सहविचार सभेत १०वीच्या विद्यार्थ्यांना प्रथम सत्र परीक्षेत मिळालेल्या गुणांचे वाचन केले जाते. विद्यार्थ्यांचे पालक, शिक्षक यांच्यामध्ये सकारात्मक चर्चा होते. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी काय प्रयत्न करता येतील,विषयांतील गुण वाढविण्यासाठी काय करावे आदी प्रकारचे मार्गदर्शन केले जाते.’’
यावेळी ग्राम विकास मंडळ ओतूरचे सचिव प्रदीप गाढवे, सहसचिव पंकज घोलप, मुख्याध्यापिका राजश्री भालेकर, संजय हिरे, अनिल उकिर्डे, भाऊसाहेब खाडे यांनी पालक व विद्यार्थी यांना मार्गदर्शन केले.
या उपक्रमाबद्दल पालकांनी विद्यालयाचे आभार मानले. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढून नक्कीच विद्यार्थी येणाऱ्या परीक्षेमध्ये चांगल्या प्रकारचे यश संपादन करतील त्यासाठी आम्ही सर्व पालक सहकार्य करू, असे आश्वासन सर्व पालकांच्या वतीने कुसुम जरे, सचिन ओतूरकर, शेखर खेत्री मनोहर वामन, योगेश इंगळे, रेखा मुरादे, शबाना मुजावर, प्रकाश डुंबरे, विकास ढोबळे, सारीका शेटे, दीपक फापाळे यांनी दिले.
