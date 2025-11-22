ओतूर येथे वनविभागाला यश
ओतूर, ता. २२ : ओतूर (ता.जुन्नर) येथून जवळच असलेल्या डोमेवाडीत वनविभागाकडून लावण्यात आलेल्या पिंजऱ्यात बिबट्या जेरबंद झाला आहे, अशी माहिती वनक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांनी दिली.
ओतूरपासून जवळच असलेल्या डोमेवाडी मध्ये मंगळवारी (ता.१८) भरदिवसा सकाळी दहा जाण्याच्या दरम्यान बिबट्याने शेतमजूरावर हल्ला करून त्याला जखमी केले होते. या घटनेने परिसरात बिबट्याच्या दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी ओतूर वनविभागाकडून येथे पिंजरा लावण्यात आला होता. या परिसरात लावलेल्या पिंजऱ्यात शनिवारी (ता.२२) पहाटे बिबट्या जेरबंद झाला आहे.
बिबट जेरबंद झाल्याबाबत ओतूर वनविभागाला माहिती मिळाल्यानंतर वनक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनविभागाचे वनपाल एस.एम.बुट्टे, वनरक्षक विश्वनाथ बेले, किशन खरोडे, गणपत केदार, किसन केदार, फुलचंद खंडागळे, गंगाराम जाधव, रोहित लांडे, सचिन गुळवे, संजय भालेकर यांच्या पथकाने तेथे पोचून बिबट्याला ताब्यात घेतले.
