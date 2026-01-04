ओतूर येथे बिबट्या जेरबंद
ओतूर, ता. ४ : येथील गाढवेपट येथे वनविभागाकडून लावण्यात आलेल्या पिंजऱ्यात बिबट्या जेरबंद झाला असल्याची माहिती वनक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांनी दिली. ओतूर येथील गाढवपट परीसरात ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार गजानन पानसरे यांच्या शेतात २२ डिसेंबर २०२५ ला पिंजरा लावण्यात आला होता. या पिंजऱ्यामध्ये रविवारी (ता.४) पहाटे बिबट जेरबंद झाल्याची माहिती वनविभागाला मिळाली. त्यानंतर ओतूर वनविभागाचे वनक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल सारिका बुट्टे, वनरक्षक विश्वनाथ बेले, किशन खरोडे, किसन केदार, गणपत केदार, रोहित लांडे, प्रदीप तांबे यांनी पोहोचून पाहणी करून सदर बिबट्याला ताब्यात घेऊन माणिकडोह बिबट निवारा केंद्र येथे दाखल करण्यात आले. यावेळी राजाराम पानसरे, नरेंद्र डुंबरे,राजेश पानसरे, गजानन पानसरे, बाजीराव पानसरे, संतोष पानसरे, सुनील पानसरे व इतर ग्रामस्थानी वनविभागाला सहकार्य केले.हा बिबट अंदाजे ८ वर्षे वयाचा असून नर जातीचा असल्याची माहिती वनविभागाकडून देण्यात आली.
