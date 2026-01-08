बस्ती सावरगाव येथे श्रमसंस्कार शिबिर
पुणे

बस्ती सावरगाव येथे श्रमसंस्कार शिबिर

Published on

ओतूर, ता. ८ ः ओतूर (ता. जुन्नर) येथील श्री गजानन महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित शरदचंद्र पवार कॉलेज ऑफ इंजिनअरिंग डुंबरवाडीचे २९ डिसेंबर ते ४ जानेवारी या काळात बस्ती सावरगाव येथे राष्ट्रीय सेवा योजनेचे विशेष श्रमसंस्कार शिबिर आयोजित केले होते.
या शिबिराच्या उद्‍घाटनप्रसंगी पंचायत समिती माजी सदस्य सोपान जाधव, श्री गजानन महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव वैभव तांबे, बस्ती सावरगावचे सरपंच प्रकाश गीदे, उपसरपंच बबनराव केवळ, प्रा. अतुल गोरडे, प्राचार्य डॉ. जी. यु. खरात, सामाजिक कार्यकर्ते गणेश शेलार, कार्यक्रम अधिकारी स्वप्निल डुंबरे उपस्थित होते.
आठवडाभराच्या या शिबिरामध्ये शाश्वत विकासासाठी युवक पाणलोट व पडीक जमीन व्यवस्थापन ही संकल्पना राबविण्यात आली. शिबिरार्थींनी गावात स्वच्छता करून ग्रामस्थांना स्वच्छतेचा संदेश दिला. तसेच ३१ डिसेंबरला रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले होते. स्वयंसेवकांनी १ जानेवारीला माजी सैनिक पर्यावरण संरक्षक रमेश खरमाळे यांच्या वडज येथील ऑक्सिजन पार्कला भेट देऊन तेथील वृक्षांना आळी करण्यात आली. शनिवारी (ता. ३) अनंतराव कणसे हॉस्पिटल व राष्ट्रीय सेवा योजना यांच्या संयुक्त विद्यमाने गावातील सर्व ग्रामस्थ, महिला यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली.
प्रा. रामदास गाडेकर, संगणक विभागप्रमुख डॉ. सुनील खताळ, डॉ. मोनिका रोकडे, प्रा. सिद्धार्थ पानसरे, प्रा. सुमित लोहटे, प्रा. सिद्धेश डावखर यांनी श्रमसंस्कार शिबिराला भेट देऊन स्वयंसेवकांना मार्गदर्शन केले.
शिबिराच्या निरोप समारंभाप्रसंगी श्री गजानन महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळाचे उपाध्यक्ष श्रीहरी तांबे, बस्ती सावरगावचे सरपंच, उपसरपंच तंटामुक्ती अध्यक्ष गुलाब गोरडे, सर्व स्वयंसेवक समवेत उपस्थित होते. त्यावेळी प्रणाली नवले, ओम अहिरे, पायल लोखंडे, भाग्यश्री चितळे या स्वयंसेवकांनी शिबिरातील अनुभव सांगून ग्रामस्थांची मने जिंकली.
या शिबिरासाठी सिताराम सहाणे, गणेश डुंबरे, धनश्री वाडेकर, पूजा थोरात, तनुजा थोरात, अनिकेत कुटे यांचे सहकार्य लाभले.

Marathi News Esakal
www.esakal.com