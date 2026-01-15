ओतूर येथील वाघिरे महाविद्यालयांमध्ये व्याख्यान
ओतूर, ता. १५ : ओतूर (ता. जुन्नर) येथील पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या अण्णासाहेब वाघिरे महाविद्यालयांमध्ये बुधवारी (ता. १४) राष्ट्रीय भूगोल दिनाचे औचित्य साधून ‘जीआयएस, रिमोट सेन्सिंग व जीपीएस क्षेत्रातील करिअरच्या संधी’ या विषयावर पुण्यातील नोवेअर जिओमॅटिक्स इन्स्टिट्यूटचे संचालक रमेश ननावरे यांचे विशेष व्याख्यान आयोजित केले होते. १४ जानेवारी हा दिवस भारतातील प्रसिद्ध भूगोलतज्ञ डॉ. सी. डी. देशपांडे यांचा जन्मदिन ‘राष्ट्रीय भूगोल दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
या व्याख्यानामध्ये रमेश ननावरे म्हणाले, ‘‘जीआयएस, आर्टिफिशिअल इंटेलिजंट, मशिन लर्निंग, ड्रोन तंत्रज्ञान, जिओ एआय, ऑटोमेशन ॲनिमेशन, जीपीएस शिकण्यासाठी आवश्यक वेळ आणि मनापासून जिद्द व प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. भविष्य काळात डिजिटल इंडियाचे कॅम्पेन मोठ्या प्रमाणात नकाशाशास्त्रात क्रांतिकारी पाऊल असणार आहे. उपग्रह प्रतिमा, रडार, लिडार जीआयएस, रिमोट सेन्सिंग, जीपीएस, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी, टोपोशीट, ग्राउंड सर्वे, ड्रोन टेक्नोलॉजी यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर हा भविष्यातील आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा असेल, तसेच या क्षेत्रात रोजगाराच्या अत्यंत खात्रीशीर संधी आहेत. नगररचना, कृषी विभाग, रस्ते, बांधकाम विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, सर्वेक्षण, महसूल विभाग, वाहतूक व दळणवळण अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये जीआयएस आणि जीपीएसचा वापर मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत असून, शेतकऱ्याच्या बांधावरचे वाद, ॲमेझॉन व फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांची होणारी डिलिव्हरी, ओला-उबेर यांसारख्या कंपन्यांमधून वाहतूक क्षेत्रांमध्ये जीपीएसचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असून त्यासाठी दिशा, अक्षवृत्त, रेखावृत्त आणि उंची हे घटक महत्त्वाचे आहेत.’’
या कार्यक्रमासाठी प्राचार्य डॉ. रमेश शिरसाठ, उपप्राचार्य डॉ. कल्याण सोनवणे, डॉ. संदीपान गव्हाळे, डॉ. रमेश काशीदे, डॉ. किशोर काळदंते, डॉ. नंदकिशोर उगले, डॉ. जितेंद्र घोडके, डॉ. वसंत गावडे, डॉ. मनोज देशमुख, डॉ. अंकुश मोधे व भूगोल विभागाचे विद्यार्थी उपस्थित होते.
भूगोल विभागप्रमुख डॉ. आमश्या पाडवी यांनी प्रास्ताविक तर डॉ. नीलेश काळे यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. रमेश गोपाळे यांनी आभार मानले.
