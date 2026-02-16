धोलवडमधील उसाच्या शेतात आढळले बछडे
ओतूर, ता. १६ : धोलवड (ता. जुन्नर) येथील नितीन कसार यांच्या शेतात सोमवारी (ता. १६) सकाळी दहाच्या सुमारास बिबट्याचे तीन बछडे आढळून आले. ऊसतोडणीपूर्वी लावलेल्या आगीत हे बछडे किरकोळ भाजले आहेत. त्यांना उपचारासाठी माणिकडोह निवारण केंद्रात हलवण्यात आले आहे.
शिवनेरी विद्यालयाजवळील कसार यांच्या शेतात ऊसतोडणी सुरू असताना कामगारांना हे बछडे दिसले. घटनेची माहिती मिळताच ओतूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल सारिका बुट्टे व वनरक्षक विश्वनाथ बेले यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. बछड्यांना सुरक्षित ताब्यात घेऊन प्राथमिक उपचार करण्यात आले.
मादी बिबट्या याच परिसरात असण्याची शक्यता असल्याने, रात्री या बछड्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी ठेवले जाणार आहे, जेणेकरून त्यांची आई त्यांना सोबत घेऊन जाईल. दरम्यान, परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याने शेतकरी व मजुरांनी समूहाने फिरावे आणि खबरदारी म्हणून आवाजाची साधने वापरावीत, असे आवाहन वनविभागाने केले आहे.
