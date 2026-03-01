खामुंडी येथे शेतात आढळला आजारी बिबट्या
ओतूर, ता. १ : खामुंडी (ता. जुन्नर) येथील बदगी-बेलापूर रस्त्यालगत रविवारी (ता. १) सकाळी सुभाष बोडके यांच्या मिरचीच्या शेताच्या बांधावर आजारी अवस्थेतील अंदाजे २ वर्षे वयाची मादी बिबट आढळून आल्याची माहिती वनक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांनी दिली. दरम्यान, सकाळीच सोशल मीडियावर आजारी बिबट्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यात ही आजारी मादी आढळून आली. याबाबतची माहिती ओतूर वनविभागाला समजल्यावर ओतूरचे वनक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल सारिका बुट्टे, वनरक्षक विश्वनाथ बेले व बिबट रेस्क्यू पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले.तसेच माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रातील पशुवैद्यकीय अधिकारी महेंद्र ढोरे व त्यांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. यावेळी माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रातील पशुवैद्यकीय अधिकारी महेंद्र ढोरे यांच्या पथकानी बिबट्याची पाहणी करून तिला बेशुद्ध केले. त्यानंतर ताब्यात घेऊन पुढील उपचारासाठी माणिकडोह येथील बिबट निवारा केंद्रात नेण्यात आले आहे. प्रथम दर्शनी उपासमारी मुळे सदर बिबट अशक्त होऊन आजारी पडला असल्याचे किंवा त्याला अन्नातून विषबाधा झाली असल्याचा अंदाज वनविभागाकडून वर्तवण्यात आला आहे.
